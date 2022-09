Ob teh prizorih boste ostali brez besed: to je razlog, da je bila avtocesta zaprta več kot 12 ur (FOTO)

Zaradi nejevolje številnih uporabnikov ob včerajšnjem dolgotrajnem odstranjevanju tovornjaka z zamrznjenim mesom se je Dars odločil pojasniti, kaj se je dogajalo v času 12-urne zapore štajerske avtoceste. Kot pravijo, njihova družba vse postopke odvažanja tovornih vozil, udeleženih v prometnih nesrečah, izpeljuje po navodilih in dogovoru s policijo.

»Tako je bilo tudi v primeru včerajšnje nesreče tovornega vozila na štajerski avtocesti, kjer je zaradi živilskega tovora policija odredila, da bo za odvoz tovora s kraja nesreče poskrbela sanitarna inšpekcija oziroma njen pogodbeni izvajalec,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kaj se je dogajalo?

Prevrnil se je tovornjak. FOTO: Dars

V četrtek ob 5.43 je na odseku štajerske avtoceste med Blagovico in predorom Podmilj v smeri Maribora osebno vozilo znamke BMW z romunskimi registrskimi oznakami trčilo v levo varnostno ograjo ter obstalo na voznem in prehitevalnem pasu. Tovorno vozilo s slovaškimi registrskimi oznakami se je pri izogibanju trčenju z osebnim vozilom prevrnilo, trčilo v desno varnostno ograjo in se prevrnilo na bok.

Dars je kmalu po prometni nesreči obvestil vse službe sistema za zaščito in reševanje, začel obveščanje uporabnikov s spremenljivo prometno signalizacijo in prek prometnoinformacijskega centra ter naročil pogodbenega izvajalca avtovleke za odstranitev obeh vozil, udeleženih v prometni nesreči. Ko so gasilci in policisti izvedli vse nujne postopke za zavarovanje kraja prometne nesreče in dokazov, so se lotili reševanja ujetih vozil v zapori.

Za odvoz mesa naj bi poskrbela sanitarna inšpekcija

Ob 6.50 je na kraj prometne nesreče prispel Darsov pogodbeni izvajalec avtovleke, podjetje Draganovič, ki pa je lahko odpeljal le osebno vozilo, saj so od policije dobili odredbo, da bo zaradi živilskega tovora na tovornjaku (zamrznjenega mesa) za odvoz tovora poskrbela sanitarna inšpekcija. Ob 8.44 so na Darsu prejeli informacijo, da je sanitarna inšpekcija za odvoz in uničenje mesa pooblastila podjetje Koto.

Med 11. in 14. uro sta potekala pretovor in odvoz mesa, ki so ga opravila tri tovorna vozila podjetja Koto. V tem času je Dars s policijo sprejel odločitev, da bodo takoj po končanem odvozu tovora odprli en prometni pas, da bi čim hitreje sprostili promet po štajerski avtocesti v smeri Maribora. Tovornega vozila namreč ni bilo mogoče premakniti, da bi lahko sprostili dva pasova. Tako so ob 14. uri odprli prehitevalni pas, odstranitev tovornega vozila pa preložili na nočni čas, ko je na avtocesti manj prometa.

Ob 21.45 so ponovno zaprli avtocesto, dvignili in odpeljali vozilo ter začasno sanirali varnostno ograjo, odsek Blagovica–Trojane pa ponovno odprli ob 23.30.