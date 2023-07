Ob reki Muri zaslišali šibke glasove: moški skoraj dva dni čakal na rešitelje

V četrtek malo po 1. uri so bili policisti PU Murska Sobota obveščeni, da svojci že od 17. ure 26. julija 2023 pogrešajo 87-letnega moškega iz območja PP Gornja Radgona, ki težje hodi in ne more prehoditi večje razdalje.

Policisti so skupaj z domačimi najprej pregledali ožjo okolico bivališča, vendar oseba ni bila najdena.

»Malo po 4. uri sta policista pri pregledu širše okolice bivališča, kjer se začne pohodna pot ob reki Muri zaslišala šibke glasove, ki so prihajali iz območja, kjer je vihar v preteklih dneh podrl številna drevesa. Po pregledu slabo prehodnega terena je bil pogrešan moški najden približno 300 metrov globoko v območju podrtih dreves in sicer se je zaradi slabega fizičnega stanja zapletel v krošnjo podrtega drevesa in ni mogel nikamor,« pišejo v poročilu policistov. Poleg tega je bil v kratkih hlačah in bos, saj je obuvala izgubil med hojo po težko prehodnem terenu.

Zaradi nizkih nočnih temperatur (deset stopinj Celzija) je bil nesrečnik tudi podhlajen. Policisti so pogrešanega fizično odnesli do ceste, ki vodi mimo radgonske kleti. Reševalci so moškega zaradi podhlajenosti odpeljali v bolnišnico.

»Na koncu se je iskanje starejšega moškega za domače in tudi za nas policiste končalo srečno. Vsaka zgodba, kjer lahko pomagamo občanom, šteje. Pomagati ljudem je naše poslanstvo,« so zaključili kroniko PU Policija.