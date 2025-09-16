Ob prihodu policistov sedel na sredini ceste, poleg njega pes, ki je prej renčal na soseda

Danes Ob 13.28 so policisti posredovali na Dolgi rebri v Kopru, kjer je sosed podal prijavo zoper soseda, da ima odvezanega psa na njegovem dvorišču, pes pa je renčal na njega in njegovega sina.

Lastnik psa je dobil plačilni nalog

Policisti so ugotovili, da je pes last 38-letnika, renčal na 52-letnega soseda in njegovega sina, prav tako je 38-letnik proti sosedu vrgel leseno palico. Ob prihodu policistov na kraj je kršitelj sedel na sredini ceste, poleg njega pa je bil njegov pes, ki ni bil na povodcu. Za vse kršitve so mu policisti izdali plačilni nalog.