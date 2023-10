Ob prihodu gasilcev je bil požar že polno razvit (FOTO)

Ob 4.04 je v naselju Hrib pri Hinjah, občina Žužemberk, gorel hlev velikosti 10 x 14 metrov. Aktivirani so bili gasilci PGD Hinje, Žužemberk, Dvor, Ajdovec, Križi, Reber in Šmihel pri Žužemberku.

Ob prihodu gasilcev na kraj je bil požar že polno razvit. Hlev, ki je bil v času požara prazen, je ogenj uničil. Gasilci PGD Hinje, Žužemberk, Šmihel pri Žužemberku in Križi so dokončno pogasili požar in odstranili seno iz objekta.