Ob pravem času sta šla mimo trgovskega centra: preprečila sta najhujše (FOTO)

S Policijske uprave Novo mesto so z javnostjo delili zgodbo, ki bi se lahko končala z veliko gmotno škodo, če ob pravem času ne bi prišča mimo policist in kriminalist, ki sta povsem naključno opazila dim na enem izmed vozil. Takole so zapisali policisti na facebooku:

»Povsem po naključju sta naša sodelavca, kriminalist in policist, šla nekaj po 10. uri mimo parkirnega prostora trgovskega centra na Ljubljanski cesti. Pri enem izmed vozil sta zaznala dim in ugotovila, da prihaja izpod pokrova motorja. Nemudoma sta pozvala lastnike bližnjih avtomobilov, naj umaknejo vozila in jima izročijo gasilne aparate. Brez oklevanja sta začela gasiti ogenj, ki se je že razvil, ter vztrajala do prihoda gasilcev, ki so požar dokončno pogasili. Kriminalist in policist sta v sodelovanju z občani s hitrim in pravilnim ukrepanjem gotovo preprečila, da bi ogenj zajel bližnja vozila in povzročil večjo premoženjsko škodo.

Drugo naključje pa je, da smo za njuno dejanje sploh izvedeli. Fanta sta namreč zelo skromna in se gotovo ne bi pohvalila s svojim gasilskim manevrom. Zaradi belega prahu na oblačilih pa jima ni preostalo drugega, kot da sodelavcem priznata, za kaj je šlo.«