V nedeljo ob 2.28 so koprski policisti zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v Dekanih. Ugotovili so, da je 34-letni Koprčan zvonil po naselju in motil prebivalce. Ni se pomiril niti po prihodu policistov, zato mu je bilo odrejeno pridržanje.



Zaradi kršitev javnega reda in miru, neupoštevanja zakonitih ukazov in žaljenja policistov so moškemu izdali plačilni nalog.