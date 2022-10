Ob peči zagorela drva, eno osebo prevzeli reševalci

V četrtek ob 20.17 so v naselju Kolovrat v občini Zagorje ob Savi zagorela drva ob peči centralne kurjave, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Kolovrat in PGD Zagorje mesto so požar pogasili in oskrbeli v požaru lažje poškodovano osebo, ki so jo nato prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Zagorja.