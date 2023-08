Ob obilici drugega dela morali pridržati še dva pijana razgrajača

Brežiške policiste so ob obilici drugega dela v sredo, 23. avgusta nekaj po deseti uri zvečer klicali v Cerklje ob Krki. Tam naj bi opiti gostje začeli razgrajati, ko jim niso želeli postreči z alkoholom, pri tem pa razbili nekaj kozarcev in izvedli manjšo tatvino. Ko so jih na početje opozorili, so začeli groziti.

Med postopkom je na kraj prišlo še več oseb, glavna akterja (21-letnik in 32-letnik z Gazic), očitno pijana, pa sta kljub prisotnosti policistov nadaljevala s kršitvijo javnega reda in miru, ob tem pa še grozila navzočim. Oba so odpeljali v pridržanje do streznitve na policijsko postajo.

Za kršitev javnega reda in miru bosta dobila plačilni nalog, zbirajo pa še obvestila zaradi suma storitve kaznivih dejanj grožnje, tatvine in poškodovanja tuje stvari.