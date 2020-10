Ob nakit in gotovino

3000

evrov je bil vreden nakit, ki so ga ukradli.

Okoli desetih dopoldne se je na dvorišče stanovanjske hiše v Leskovcu pri Krškem z osebnim avtomobilom sive barve pripeljal neznanec in se lažno predstavil za uslužbenca telekomunikacijskega podjetja. Starejšo stanovalko je zamotil s pogovorom in jo zvabil iz hiše, v tem času pa je sostorilec vstopil v hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel zlat nakit v vrednosti približno 3000 evrov.Žrtev je šele bo odhodu nepovabljenih gostov ugotovila, da so jo okradli. Osumljenec naj bi bil srednjih let in močnejše postave, odpeljal pa naj bi se z osebnim avtomobilom sive barve z ljubljanskimi registrskimi oznakami, so sporočili z novomeške policijske uprave.Tudi z ljubljanske policijske uprave poročajo o podobni drzni tatvini. V ponedeljek okoli dveh popoldne je v Šiški v Ljubljani do stanovanja oškodovanke prišla neznana ženska ter jo s ponujanjem izdelkov za boljše počutje prepričala, da jo je spustila v stanovanje. Tam jo je zamotila s pogovorom, pri tem pa ukradla gotovino ter odšla. Odnesla ji je okoli 300 evrov.Policisti iščejo žensko, staro med 30 in 40 let, visoko okoli 160 cm, močnejše postave, do ramen segajočih rjavih las. Oblečena je bila v rjavo jopo in hlače, imela je večjo torbo.Policisti občanom znova svetujejo, naj bodo previdni ob obisku neznancev. Največ podobnih tatvin so obravnavali v dopoldanskih urah, ko so starejši običajno sami doma. »Svetujemo, da se ob obisku neznancev prepričajo, da gre res za osebe, za katere se izdajajo, še bolje pa da osebo odslovijo in ji svetujejo, naj se vrne kasneje, ko bo prisoten še kdo od domačih ali oseba, ki jo poznajo in ji zaupajo. Neznanca naj imajo ves čas pod nadzorom in ga ne vabijo v hišo.«Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas, naj vrata zaklepajo, imajo ključ pri sebi in so pozorni na opis osebe, znamko in tip ter registrsko številko vozila. Če postanejo žrtev kaznivega dejanja, pa naj o tem takoj obvestijo policiste oziroma pokličejo na številko 113.Na policiji znova opozarjajo na goljufije pri prodaji od vrat do vrat. Najpogosteje se sumi pojavljajo pri prodaji zdravilnih in zdravstvenih pripomočkov, perila, prtov, nogavic, serviet, posode, jedilnega pribora in podobno, žrtve pa so po navadi starejši. Nedavno so policisti obravnavali primer, ko je neznanka lastnico zamotila s pogovorom o izvedbi razkuževanja stanovanja in jo medtem okradla. V drugem primeru je moški prav tako starejši občanki poskušal prodati tako imenovane zdravilne kamne.