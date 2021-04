Ob kuhinjo zaradi svaljkov

Marjeta je po požaru na koncu z živci. foto: Igor Mali

Gorelo kot bakla

Če na štedilniku zagori olje, na Gasilski zvezi Slovenije svetujejo, da najprej izklopite štedilnik, nato gorečo posodo pokrijete s pokrovko ali mokro krpo. Najbolje je, če požar pogasimo s hišnim gasilnim aparatom, z vsaj 6 kilogrami gasilnega pragu. A pazimo, da ne gasimo preblizu, "ker lahko izmečemo gorečo tekočino". Zelo pomembno pa je, da segrete masti ali olja ne polivate z vodo, saj lahko to vodi do vzbuha. Ta pospeši razvoj požara in nas lahko opeče.

Delala sem 40 let za teh 520 evrov, kolikor imam pokojnine, pa ne morem dobiti niti 50 evrov kredita.

»Če je kdo, ki bi nama pomagal, bi bila res zelo vesela. Prvič v življenju prosim za pomoč. Že od nedelje sem povsem obupana in nikoli si nisem mislila, da bom kdaj v življenju prosila za pomoč.« To so besedez Lavrice, ki je v svoji hiši, v kateri sicer živi njen sin, ostala brez kuhinje.»Z živci sem vsak dan bolj na koncu. Delala sem 40 let za teh 520 evrov, kolikor imam pokojnine, pa ne morem dobiti niti 50 evrov kredita,« dodaja 65-letna sogovornica, ki nam pokaže v nedeljskem požaru uničeno kuhinjo. Sama bi jo, če bi imela denar, takoj obnovila. Enako tudi njen sin, a kaj, kot dodaja, niti on zaradi nizkega dohodka ne more vzeti kredita. Sama seveda ne bo kar stala križem rok, ampak pospešeno išče rešitve za nastalo situacijo. Bi pa bila kljub temu zelo vesela kakršne koli pomoči, s katero bi lahko obnovila uničeno kuhinjo.Zgodilo se je v nedeljo, 28. marca, ob 13.24, ko je, kot so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, v stanovanjski hiši v Kamnikarjevi ulici na Lavrici zagorelo v kuhinji. Prispeli so gasilci vseh gasilskih društev v GZ Škofljica in pogasili ognjene zublje. Pri tem pa je bila kuhinja uničena.»Rada bi se zahvalila gasilcem, da so po sinovem klicu zelo hitro prispeli. Poskrbeli so tudi za sina. Res še enkrat hvala, ker bi lahko bilo precej huje,« pravi Pompetova. Razloži nam, da je zagorelo, potem ko je sin na štedilnik pristavil ponvico z oljem, v katerem je želel ocvreti svaljke. Nato pa je zapustil kuhinjo in zaradi utrujenosti od dela, saj dela tudi po 12 ur na dan, čisto pozabil na olje, dokler ni »naenkrat počilo in gorelo kot bakla«.»Gorela sta elektrika in štedilnik. Potem je začel na ogenj metati mokre brisače, ampak je le še bolj gorelo. Vmes je hitro klical gasilce. Ti so prišli v petih minutah in ga oskrbeli oziroma mu dali tudi kisik, ker ni mogel dihati,« nam opiše dogajanje. K sreči je bilo z njim vse v redu. Še dobro pa, da ni eksplodiral plin, saj bi bila škoda zagotovo še večja.