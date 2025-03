Peter je soseda Rudolfa umoril prišteven! »Ne vem, kaj smo mu naredili, da je naredil tako grozno dejanje«

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevala glavna obravnava v primeru Petra Primožiča, ki naj bi zaradi blodnjave motnje paranoidne psihoze v neprištevnem stanju 8. aprila lani v Podgori pri Trebiji z brezobzirnega maščevanja umoril 64-letnega soseda Rudolfa Koklja.

Vse do prve obravnave, ki je potekala 20. decembra lani, se je zdelo, da, kar se tiče neprištevnosti, ni dilem. A so se po zaslišanju izvedencev in zdravnice, vse pa je potekalo za strogo zaprtimi vrati, v zvezi s tem pojavili določeni dvomi. To je bilo mogoče razbrati iz besed tožilke Lee Martinjak in pooblaščenca oškodovancev Boruta Bernika Bogataja.

Prva je med drugim opozorila, kako se je Primožič dejansko premišljeno lotil umora, saj si je pred tem priskrbel puško z dušilcem, po dejanju pa za seboj vse tulce pospravil tako, da z detektorjem kovin niso našli niti ene sledi. Puško pa skril na zelo nedostopnem terenu, da so jo povsem po naključju našli pripadniki gorske policijske enote. Zato se je takrat senat, ki ga vodi sodnik Vid Bele, odločil, da naj novo izvedensko mnenje izdelajo na ljubljanski psihiatrični kliniki.

8. 4. 2024 Dan, ko je bil v gozdu nad Podgoro ustreljen Rudolf Kokelj. 15.20 Ura, ko so tamkajšnje prebivalce prestrašili streli. 20. 12. 2024 Začetek sojenja Petru Primožiču.

Tam pa so glede prištevnosti izdelali "diametralno nasprotno mnenje" od tistega prvega, ki ga je napravil sodni izvedenec Branko Brinšek. Torej, zdaj velja, da je bil v Primožič v tistih kritičnih trenutkih prišteven. Podrobnosti mnenja niso znane, saj je zaslišanje psihiatrov iz omenjene klinike Mihe Derganca in Nuše Šegrec potekalo za zaprtimi vrati. Po njunem zaslišanju je senat ugodil predlogu tožilke, da se Brinšek seznani z mnenjem psihiatrične klinike ter se nato izjasni, ali ima to drugo mnenje kakršenkoli vpliv na njegovo izvedensko mnenje. Na obravnavi, 11. aprila, bodo Brinška tudi zaslišali.

Boji se za svoje življenje

Da je Primožič vse skupaj več let načrtoval, je bila v pretresljivem pričanju decembra lani prepričana že žena pokojnega Rudolfa Marija Kokelj. "In te zveri, pošasti ne smete izpustiti iz zapora. Ker bom jaz naslednja, ki jo bo pokončal," je posvarila senat. Pripovedovala je tudi, kaka naj bi jim v zadnjih desetih letih ves čas grozil ter preprečeval dostop po lokalni poti, po kateri je bilo edino mogoče priti do gozda nad vasjo, kjer je pod streli tistega dne obležal Rudolf.

»Imel je dovolj časa za razmišljanje. Ves čas nam je nagajal. Ne vem, kaj smo mu naredili, da je naredil tako grozno dejanje,« se je spraševala Marija. Del omenjene poti gre resda tudi po njegovi zemlji, a ker so jo uporabljali že od nekdaj, je Rudolfova družina vztrajala, da imajo pravico še naprej hoditi po njej. Po drugi strani pa, je opozorila Marija, je Primožič brez njihovega dovoljenja vozil po njihovem. "In oče mu je rekel, da dokler se bo on vozil po naši, se bomo mi po njegovi," se je spominjal Rudolfov sin Nace. Primožič o tem, da bi s sosedi našel rešitev po mirni poti, ni hotel niti slišati, je poudarila Marija.

Upal se mu je postaviti po robu

Tistega dne okoli 15.20 je po prepričanju tožilstva Primožič z dolgocevno puško z daljnogledom stopil do soseda in streljal vanj. Najprej ga ni zadel, saj se mu je uspelo skriti. V drugo ga je ustrelil v trebuh. Takrat je padel po tleh. Primožič je še enkrat ustrelil proti njemu, a ga spet ni zadel, nato pa stopil do njega in ga ustrelil v glavo. "Mož ni mogel pobegniti, ker ga je bolelo koleno. V zvezi s tem je bil naročen pri zdravniku," je še razkrila užaloščena Marija.

"In te zveri, pošasti ne smete izpustiti iz zapora. Ker bom jaz naslednja, ki jo bo pokončal.

Primožič, ki se ni želel zagovarjati, naj bi soseda ubil ravno zato, ker se mu je upal postaviti po robu. Zato naj bi se počutil ponižanega in se mu je brezobzirno maščeval. Tožilka Martinjakova je ob tem izpostavila, da se Primožičeva neusmiljenost kaže v tem, da je ranjenega in nemočnega na tleh brezčutno ustrelil v glavo.