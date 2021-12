Ob cesti našli razbito in okrvavljeno vozilo

Nekaj po deseti uri zvečer so občasni na cesti Krško – Zdole ob cesti opazili razbito vozilo z okrvavljeno notranjostjo in sproženimi varnostnimi blazinami. Policisti so ugotovili, da je voznik zapeljal s ceste in trčil v drevo, nato pa očitno poškodovan kraj zapustil.

53-letnega voznika so slabo uro po dogodku našli doma, okrvavljenega in poškodovanega, ter na kraj poklicali reševalce, ki so ga oskrbeli in s sumom lahkih telesnih poškodb odpeljali v bolnišnico.

Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,68 mg/l alkohola v izdihanem zraku.