Ob 6.25 je v ulici Šmihel v Novem mestu zaradi počene cevi voda poplavila več učilnic v Osnovni šoli Šmihel.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so zaprli ventil ter izčrpali in posesali vodo iz prostorov, poroča uprava za zaščito in reševanje.