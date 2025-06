Črna nedelja! Ob 5. uri zjutraj prišlo do hude prometne, ena oseba umrla

Škofjeloški policisti so bili danes nekaj pred 5. uro zjutraj obveščeni o hujši prometni nesreči na območju občine Žiri, v kateri je bil po prvih zbranih podatkih udeležen en avtomobil.

V prometni nesreči je umrla ena oseba. Na kraj sta prišla tudi dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik. Policisti so kraj nesreče zavarovali, opravljajo ogled in intenzivno zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče.

