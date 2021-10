Ob 5. uri na enem izmed parkirišč v Ljubljani zagorela štiri vozila

Danes malo pred 5. uro so bili pri PU Ljubljana obveščeni o požaru na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada. Po prvih podatkih so bila v požaru poškodovana štiri vozila, dve sta zgoreli v celoti, vzrok za požar pa še ni znan. Posredovali so gasilci in policisti. Ko bodo vzpostavljeni ustrezne razmere, bo opravljen ogled, policisti pa nadaljujejo preiskavo.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.