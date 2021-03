Ob 5.49 z avtomobilom v drevo

Ob 5.49 je na cesti Kal–Neverke, občina Pivka, osebno vozilo trčilo v drevo.



Posredovali so gasilci PGD Postojna in Pivka, ki so zavarovali kraj dogodka, poškodovanemu vozniku nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Postojne, odklopili akumulator ter z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine.



Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v UKC Ljubljana, piše uprava za zaščito in reševanje.

