Ob 4.30 drama na javni prireditvi, poškodovana policista

V soboto okoli 4.30 se je po zaključku javne prireditve na Škofijah na parkirišču sprla skupina ljudi.

»Na kraju so intervenirali policisti, ki so zoper 21-letnika iz Kopra in 22-letnika iz Izole uporabili prisilna sredstva. Obema je bil zaradi kršitve javnega reda in miru izdan plačilni nalog. Med policijskim postopkom je 20-letnik iz okolice Kopra pristopil do policista, v času ko je slednji izvajal postopek z drugo osebo in ga z roko udaril v predel obraza, nato pa stekel s kraja. Policisti so 20-letnika prijeli, zanj je bilo odrejeno pridržanje in podana bo kazenska ovadba,« sporočajo s PU Koper.

V intervenciji sta se dva policista lažje telesno poškodovala.