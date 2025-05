Ob 3.30 uri intervenirali policisti, na kraj poklican tudi zdravnik

Danes ob 3.30 uri so policisti intervenirali na Montinjanu, kjer je 37-letni Koprčan pod vplivom prepovedanih substanc razgrajal.

»Ugotovili so, da je zanj sodišče izdalo odredbo za privedbo. Ker se je slabo počutil, je bil na kraj poklican zdravnik, ki je ugotovil, da je sposoben za privedbo. S kričanjem in žaljenjem ni prenehal, zato so zanj uporabili prisilna sredstva in mu izdali plačilni nalog. Priveden je bil na sodišče,« sporočajo s PU Koper.

Na številko 113 prejeli skupno 114 klicev

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24ih urah intervenirali v 48 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 114 klicev. Obravnavali so 17 prometnih nesreč z materialno škodo in 1 z lažjimi poškodbami, s področja kriminalitete so obravnavali 2 tatvini, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 5 intervencij.