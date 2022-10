Ob 3.24 vozilo končalo v potoku

Ob 3.24 je na lokalni cesti Šklendrovec–Podkum osebno vozilo zdrsnilo v potok.

Gasilci PGD Trbovlje mesto in PGD Zagorje mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, namestili lovilne pivnike in nudili pomoč policiji pri razsvetljavi.

Poškodovano osebo so reševalci prepeljali v trboveljsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.