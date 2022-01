Ob 2.14 huda nesreča v koči na planini Koren

Ob 2.14 je v koči na planini Koren (občina Kamnik) oseba padla z višine in si poškodovala prsni koš. Gorski reševalci postaje GRS Kamnik so ji nudili oskrbo do prihoda posadke s helikopterjem SV z ekipo HNMP.

Osebo so prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.