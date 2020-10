Ob 18.30 prejeli anonimno obvestilo, da je na poroki 100 gostov

Zaradi kršitev javnega reda in miru so 12-krat ukrepali v javnih in 13-krat v zasebnih prostorih, so sporočili iz PU Celje.



»V soboto okoli 18.30 smo prejeli anonimno obvestilo, da v enem izmed gostinskih lokalov na območju Mozirja poteka poroka, na kateri je okoli 100 gostov. Policisti so ugotovili kršitev neupoštevanja odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS in bodo zaradi kršitve zoper lastnika podali predlog Zdravstvenemu inšpektoratu RS,« so sporočili javnosti.