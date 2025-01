Ob 15.50 poklicala gospa: V Seči je ujet v blatu, nad površjem ima le še glavo

Kot navajajo koprski policisti jih je v sredo ob 15.50 poklicala gospa, ki je pojasnila, da je v Seči, pri vhodu v krajinski park, v kanalu v blatu ujet večji pes, nad površjem ima le še glavo.

Psa labradorca so rešili gasilci, policisti pa so na podlagi čipa izsledili lastnico, ki so ji izdali plačilni nalog po zakonu o zaščiti živali.