Ob 1.33 uri huda nesreča na avtocesti, štiri odpeljali

Ob 1.33 so na avtocesti od počivališča Ravbarkomanda proti izvozu za Postojno, občina Postojna, trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nudili pomoč ekipam NMP Cerknica in NMP Postojna pri oskrbi poškodovanih oseb in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Dve osebi sta se lažje in dve osebi težje poškodovale. Reševalci so jih prepeljali v UKC Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.