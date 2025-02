Ob 1.19 ponoči gorelo, škode za približno 50 tisočakov

Ob 1.19 ponoči so Policijsko upravo Koper obvestili, da v Ulici Nade Žagarjeve v Kopru gori vozilo. Gasilci so požar pogasili, poškodovana sta bila še nadstrešek stanovanjske hiše in klimatska naprava, ožgana je tudi fasada na stanovanjski hiši.

Poleg tega je delno zgorelo motorno kolo, popolnoma pa skuter. Po prvi oceni je škode za približno 50.000 evrov.

Danes kriminalisti opravljajo ogled požarišča in ugotavljajo vzrok požara.