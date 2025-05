O sumu pedofilije z Viča starše obvestili tudi na eni od ljubljanskih osnovnih šol

Pisali smo, da je policija prijela moškega, ki naj bi na območju Viča ogovarjal 9-letnico. Prostost so odvzeli državljanu Afganistana z urejenim prebivanjem na območju Ljubljane. Kriminalisti vodijo intenzivno preiskavo, v kateri preverjajo okoliščine dogodka, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

O domnevnem dogodku so starše obvestili tudi na eni od ljubljanskih osnovnih šol, poroča STA.

Med vikendom naj bi k skupinici otrok pristopila njim neznana odrasla oseba in enemu od otrok ponujala sladkarijo, denar in listek z napisom, ki naj bi vseboval uporabniško ime profila na enem od socialnih omrežij, so zapisali.

Kriminalisti na Policijski upravi Ljubljana vodijo intenzivno preiskavo dogodka, v kateri preverjajo vse okoliščine. Izvedeni bodo tudi vsi ukrepi za zaščito otroka in drugih vpletenih.

Spomnimo: Na omrežjih Facebook in X se je v nedeljo pojavil video, ki je sprožil zaskrbljenost. V njem moški – v srbohrvaškem jeziku – razlaga, da naj bi ujel migranta, ki naj bi skušal zlorabiti mladoletnico.

Avtor posnetka, domnevni oče, trdi, da naj bi Afganistanec stopil v stik z mladoletnico. Ujel naj bi ga na delu. Po besedah avtorja naj bi osumljeni devetletnici dal čokolado, pet evrov in svoje uporabniško ime na Snapchatu, da bi se dopisovala z njim.

V nadaljevanju razloži, da naj bi jo skušal zvabiti v bližnji gozd. »Vlekel jo je za rokico sem v gozdiček, da ji nekaj pokaže, ona pa bo pokazala njemu. Ujeli smo ga pri dejanju.«

Državljana Afganistana prijeli

Z ljubljanske policije so pozneje sporočili, da so osumljencu odvzeli prostost.

V primeru podanih elementov kaznivih ravnanj bodo policisti izvedli tudi vse potrebne ukrepe za zavarovanje dokazov in procesiranje storilcev.

Ob tem so dodali, da konkretnih dejanj in okoliščin, ki so pomembne za preiskavo, tudi zaradi zaščite žrtve ne morejo pojasnjevati javnosti. Slednje je še toliko pomembneje v primerih, ko so v dogodke vpleteni otroci. Poudarili pa so, da bodo policisti vedno reagirali v primerih neprimernega vedenja do otrok, vabljenja ali ogovarjanja ter preverili vse okoliščine dogodkov.

Svetujejo, da ob vseh primerih pojava sumljivih oseb ali njihovem sumljivem obnašanju občani takoj obvestijo policijo na številko 113, najbližjo enoto policije ali pa podajo anonimno obvestilo na številko 080 1200.

Zgodba, ki je odmevala pred letom dni

Zadnji odmevni primer o domnevnem nasilju nad mladoletnimi, ki je odmeval na družbenih omrežjih, se je zgodil lani, ko naj bi 24-letni Maročan nadlegoval in poškodoval osnovnošolke na ljubljanskem mestnem avtobusu. Po mesecu dni se je po zaključeni policijski preiskavi izkazalo, da se incident sploh ni zgodil.

Posnetki iz avtobusa LPP namreč naj ne bi prikazovali nobenih dejanj, opisanih v prijavi na policijo.