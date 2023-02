»Ne maram, da hodiš tja. Rekel sem ti, da nimaš kaj hoditi h kriminalcu domov,« je pred dvema letoma prek mobilne aplikacije svojemu takratnemu dekletu Tanji Tolimir zapisal Gregor Marković. Včeraj, ko je kot priča nastopil na sodnem procesu zoper Tolimirjevo, pa je dodal: »To sem ji rekel zato, da ne bi imela težav, ker se druži z Amando. No, saj na koncu jih je tudi imela.« Tolimirjeva naj bi kot vpisničarka na Specializiranem državnem tožilstvu izdajala tajne podatke, in sicer prek prijateljice Amande Miladinović in njenega moža Dragana. Ta naj bi, kot je prepričano...