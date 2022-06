Na celjskem sodišču se je nadaljevalo sojenje Gregorju Ducmanu, ki je marca lani v Zalogu pri Šempetru na grozovit in zahrbten način, kot mu očita obtožnica, umoril svojo mamo, ko je poskušal vmes poseči oče, pa je z nožem porezal tudi njega. Ducman je v zagovoru dejal, da je bila noč zanj precej nemirna, da se je prebujal zaradi blodenj, da so ga ogrožali tudi demoni, zjutraj pa mu je glas nekega Harija rekel, naj stori to, kar je tudi storil. Dejal je še, da se je mama ukvarjala z magijo in imela nanj slab vpliv. In celo, da naj bi mu v hrano dajala »demone.« Psihiatra sta osta...