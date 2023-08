O Janševem tvitu spet oktobra

Nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič zasebno toži Janeza Janšo zaradi tvita iz leta 2021, ko je zapisal, da je neverjetno, da STA vodi sodelavec pri umoru novinarja. Gre za nekdanjega odgovornega urednika STA Boruta Meška, ki so ga novembra 2009 odpustili, pol leta kasneje pa je umrl zaradi hude bolezni. Veselinovič je Janši prej očital žaljivo obdolžitev, po novem pa obrekovanje.

Kot je pojasnil Veselinovičev pooblaščenec Gorazd Fišer, so se za spremembo zasebne tožbe odločili na podlagi že izvedenega dokaznega postopka: »Ko je bila vložena zasebna tožba, se ni vedelo, kako se bo zagovarjal obtoženec. Kaznivo dejanje žaljive obdolžitve se lahko nanaša samo na tista neresnična dejstva, za katera tisti, ki jih je izrekel, ne ve, ali so dejansko neresnična ali ne. Zato je dopusten dokaz resnice ali pa dokaz utemeljenosti, da si verjel, da je nekaj, kar si trdil, resnica. Po izvedenem dokaznem postopku je zasebna obtožba ocenila, da je brez dvoma dokazano, da je obtoženec zavestno trdil neresnico. To je pa drugo kaznivo dejanje, in sicer obrekovanje. Pri tem kaznivem dejanju pa dokaz resnice in ekskulpacijski razlogi ne pridejo v poštev.«

Tožnik je nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič (desno).

Prej je Veselinovič očital Janši žaljivo obdolžitev, po novem pa obrekovanje.

Obtožnica se spreminja

Sodni senat je ugodil predlogu obrambe za dodaten čas, da se na spremembo pripravijo. Janšev zagovornik Franci Matoz je sicer že na obravnavi povedal, da se s spremembo tožbe ne strinja, Janša pa je bil po zaključku obravnave jasen: »Če ne gre po enem členu, bo šlo mogoče po drugem. Izpeljan je bil cel dokazni postopek. Iz vsega tega, kar je bilo slišano in prebrano, je jasno, da je bil gospod Meško resno bolan. Iz dokazov, ki jih je sam predložil, ko je sprožil tožbo na delovnem in socialnem sodišču, je jasno, da je zbolel zaradi šikaniranja, tako je sam napisal. Nihče ni trdil, da ga je gospod Veselinovič umoril s sekiro ali da je držal sekiro. Vsi so razumeli, za kaj tu gre. Dejstvo je, da se je zgodilo nekaj, kar je pospešilo njegovo bolezen, o tem so pisali tudi drugi, nisem jaz prvi, ki sem to napisal. Ker se je to zdaj vse tako ali drugače izkazalo, se spreminja obtožnica in gre na neki drug člen, kjer ni možno dokazovati resničnosti.«

Na včerajšnji obravnavi so predvajali novinarsko konferenco iz oktobra 2009, ko je bil Meško še vedno odgovorni urednik STA, a na posnetku bolezen ni bila omenjena. Veselinovič je sicer že večkrat povedal, da za Meškovo bolezen ni vedel, prav tako da ga niso odpustili med bolniško odsotnostjo. Po včerajšnji obravnavi je dejal, da sprememba tožbe še zdaleč ne pomeni zavlačevanja postopka, zavlačevanje pa da je bilo vse, čemur smo bili danes priča: »Povleči iz naftalina tiskovno konferenco iz leta 2009 je najmanj neokusno, glede na to, da gre za sklicevanje na usodo Boruta Meška, ki je umrl, kar je vedel tudi Janša, zaradi hude bolezni. Ne pa zaradi tega, ker naj bi ga jaz umoril oziroma sodeloval pri njegovem umoru. Ker je Janša sam rekel, da sem prispeval k poslabšanju njegove bolezni, se ve, da je vedel, da je Meško umrl zaradi bolezni in ne zaradi umora, pri katerem naj bi jaz sodeloval.«

Sojenje se bo nadaljevalo 16. oktobra.