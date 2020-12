O Domnu že od petka ni sledi

Na območju Grintovca se je danes nadaljevala iskalna akcija pogrešanega planinca . Tudi danes so območje peš pregledovali kranjski gorski reševalci in pripradniki gorske policijske enote, vendar pa 39-letnega, ki se je svojcem nazadnje oglasil v petek dopoldne, niso našli.Tako kot že včeraj , so bile tudi danes razmere na terenu zelo zahtevne, iskanje pa sta znova ovirala megla in zelo spolzek teren. Dlje časa so teren pregledovali tudi z dronom.Kot so sporočili s Policijske uprave Kranje, so naslednje aktivnosti predvidene ob izboljšanju razmer.