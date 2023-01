O Andrejevi likvidaciji le za denar: »Od zdaj odgovarjam samo še za 50 evrov na odgovor«

»Ne priznam, ker pri teh stvareh nisem sodeloval,« je na okrožnem sodišču na Ptuju razlagal 38-letni Kristijan Slodnjak iz Polenšaka, ko ga je okrožna sodnica Katja Kolarič povprašala o morebitnem priznanju krivde za pomoč pri kaznivem dejanju umora. Ta se je pripetil 17. februarja lani na manj obljudeni dovozni cesti pri kraju Mostje v občini Juršinci. Sicer je včerajšnji predobravnavni narok minil v znamenju »filmskega« nastopa odvetnika Andreja Kaca, ki je na dolgo in široko najprej spodbijal sicer pravnomočno obtožnico, zatem pa skoraj dve uri navajal še dokazne predloge, ki naj jih sodišče izvede v kazenskem postopku.

Bil je pri stranki

Uvodoma je okrožni državni tožilec Gregor Pograjc predstavil obtožnico, v njej pa razkril, da je moral umorjeni Kidričan Andrej Kirbiš umreti zaradi pičlih 7600 evrov obresti. Za vračilo tega zneska naj bi se obtoženi Slodnjak in pokojni Kirbiš dogovorila okrog poldneva usodnega dne v ptujskem nakupovalnem središču, primopredaja denarja pa naj bi sledila ob 21. uri na prej omenjeni makadamski dovozni poti.

Toda namesto Slodnjaka, tako tožilec, je na dogovorjeno mesto prišel Kirbišev morilec, ki ga doslej organi pregona še niso odkrili. S tremi natančnimi streli, dvema v prsa in enim v glavo, je pokončal Kirbiša, krogle so zadele najbolj vitalne organe in smrt je nastopila v nekaj trenutkih. Tožilstvo je prepričano, da si je Slodnjak, ki se je v času umora mudil v Benediktu pri eni izmed poslovnih strank, s tem le zagotovil alibi, da ga ne bi bilo mogoče povezati s kaznivim dejanjem.

Zadeva gre v napačno smer, pravi mati žrtve Pavla Kirbiš.

»Imam pogovor pravne narave,« je vzkliknil odvetnik Kac in pri tem mahal z zajetnim kupom papirjev v rokah. In nadaljeval: »Dejanja mojega klienta niso kazniva, zato se tudi ne moremo braniti za nekaj, kar po slovenski zakonodaji ni kaznivo. In kot drugo, četudi predpostavljamo, da bi moj varovanec sodeloval, potem to ni pomoč, ampak če že, sostorilstvo. In na koncu še tretje, najpomembnejše. Obtožnica ne vsebuje niti enega dokaza, vse temelji na indicih. A med dokazi so najmanj trije, morda štirje indici, ki nakazujejo, da bi lahko bil storilec tudi kdo drug. Povzetek vsega je, da tožilcu predlagamo, da umakne obtožnico in pripravi takšno, po kateri se bomo lahko branili.«

Na Pograjčev odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Poudaril je, da je obtožnica trikrat zdržala pregled višjih sodnikov, ki so odločali o podaljšanju pripora Kristijana Slodnjaka – ta je namreč od maja lani v hišnem priporu. Sodnica Kolaričeva je pojasnila, da ugovor pravne narave ne ustavi nadaljevanja preobravnavnega naroka, in pozvala stranke k dokaznim predlogom. Medtem ko je bilo navajanje tožilca kratko, pa je Kac presenetil z besedami: »Obramba ima 33 dokaznih predlogov.« Ker gre za zahtevno zadevo, ga je sodnica pozvala, da jih vsaj na kratko obrazloži, četudi je v spis vložil pisni izvod.

Šteli naj bi avtomobile

Med najbolj zanimivimi dokaznimi predlogi je zagotovo rekonstrukcija dogodka na makadamski cesti pri Mostju. »To naj se zgodi prav 17. februarja letos, ko bo prva obletnica dogodka. Postavili se bomo za pol ure in šteli avtomobile, ki bodo vozili mimo. Potem boste videli, da ne gre za neobljudeno cesto,« je dejal Kac. Temu je prikimavala tudi sodnica, ki je priznala, da si je »sama želela ogledati mesto zločina«, četudi obramba tega ne bi predlagala.

Ker 17. februar pade na petek, lanski umor pa se je zgodil v četrtek, so se stranke odločile, da bo ogled najverjetneje v četrtek, 16. februarja. Seveda brez pomislekov ni šlo in tako je v sodni dvorani zakrožila informacija, da je v tem času v najstarejšem slovenskem mestu na sporedu pustni karneval, kar bo vplivalo na fluktuacijo ljudi (lani je bilo pustno rajanje šele konec februarja, op. p.).

Prizorišče umora.

Nevsakdanja bi lahko bila tudi simulacija poti od Benedikta do obtoženčevega doma pri Polenšaku. Obtoženi Slodnjak naj bi po mnenju tožilstva izbral daljšo pot, samo da bi se ognil mestu umora. Toda obramba želi dokazati, da je izbrana pot enakovredna, če že ne boljša, kot najkrajša pot do hiše Slodnjakovih.

3 krogle so usmrtile Kirbiša.

Veliko dokaznih predlogov odvetnika Kaca, ki mu je ob bok sedel pomočnik iz njegove odvetniške pisarne, odvetnik Nino Galun, je bilo usmerjenih v najdbo pravega morilca. In če bi policija našla tega, bi videla, da je njegov klient nedolžen. »V spisu imamo podatke, da je pokojni Kirbiš imel upniško-dolžniška razmerja z več ljudmi. In moj klient ni bil največji dolžnik. Morda pa so drugi imeli interes, da bi bil Andrej Kirbiš mrtev. Morda tudi šiptarji, ki so mu v nočnem klubu pritisnili pištolo na glavo. Oprostite, gospa Pavla (Kirbiš, mati pokojnega, op. p.), a vaš sin je grozil marsikomu, tudi policistom,« je nastop nadaljeval odvetnik.

»Predobravnavni narok je potekal pričakovano. Če po enajstih mesecih ni priznal, sem vedela, da tudi danes ne bo. Glede na vse izjave njegovega odvetnika, gre zadeva v napačno smer,« je po obravnavi dejala Pavla Kirbiš. »Zelo kratek bom. Mediji so pisali bedarije po navodilih. Povedati bi želel v javnosti, kar je bilo doslej zamolčano. Doslej se je govorilo le o meni, Kristijanu Slodnjaku, nikjer ni bilo povedano, kdo je bil likvidiran. Likvidiran je bil Andrej Kirbiš,« je pred ptujsko sodno palačo razlagal Kristijan Slodnjak. A na vprašanje, kako je prišel do odvetnika, presenetil z odgovorom: »Od zdaj odgovarjam samo še za 50 evrov na odgovor.«