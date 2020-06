Nujno, policija prosi za pomoč: prepoznate, katero od stvari?

Prepoznate katero od stvari? FOTO: PU Maribor

Mariborski policisti so včeraj prijeli in pridržali ženski, osumljeni vloma v stanovanje v Mariboru, ki naj bi se zgodil pred dnevi.Na podlagi odredbe sodišča so pri obeh opravili osebno preiskavo in pri njiju našli in jima zasegli dva obeska, par uhanov z biseri, dve verižici iz kovine srebrne barve, sončna očala, drobižnico, mošnjiček ter nekaj denarja v različnih valutah. Policisti sumijo, da so bili ti predmeti odtujeni, vendar do sedaj niso prejeli prijave o pogrešanju. Obstaja možnost, da oškodovanci (tudi zaradi dopustov) sploh še niso zaznali tatvine ali vloma v svoje stanovanje.Policija je obvestilu priložila fotografije in javnost pozvala, da v primeru, ko prepoznajo svoje predmete, o tem nemudoma obvestijo policijo na intervencijsko telefonsko številko 113 ali PP Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75, Maribor, na telefon 02 429 2600. Če predmete prepoznate, se ne dotikajte drugih predmetov, ne hodite po stanovanju in ga ne čistite, opozarjajo.»Ker sta osumljenki še vedno pridržani, prosimo, da poziv objavite nujno oz. prioritetno,« sporočajo policisti.