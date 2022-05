Nujno opozorilo voznikom: maligani in volan ne gredo skupaj

Vse do 10. maja tudi mariborski policisti poostreno preverjajo psihofizično stanje voznikov. Začela se je namreč prva od treh letošnjih nacionalnih preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Ormoški policisti so med poostrenim nadzorom v sredo med 16. in 20. uro obravnavali kar šest voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Med njimi je glede na stopnjo alkohola najbolj izstopal 34-letni voznik mopeda, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal kar 1,73 mg/l. Zoper njega je bilo odrejeno pridržanje, izdan mu je bil plačilni nalog v višini 1200 evrov. V zgodnjih jutranjih urah pa so policiste obvestili še o padcu 37-letnega voznika skiroja na Ptuju, ki se je huje poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,92 mg/l alkohola.

Vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden od glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče, opozarjajo na mariborski policijski upravi. »Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznavanja, predvidevanja in presoje ter odločanja in izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom.«

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je lani na območju PU Maribor znašal 9,3 odstotka. Najvišji je bil pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom (44 odstotkov), pri prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami pa je znašal 10 odstotkov.