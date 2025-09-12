Nujno obvestilo! Milan (78) iz okolice Sežane odtaval neznano kam

Policijska postaja Sežana je v četrtek zvečer prejela prijavo pogrešane osebe, 78-letnega Milana Grmeka iz okolice Sežane.

Ta je približno dve uri pred prijavo odšel od doma in odtaval neznano kam, od takrat ga niso več videli ali slišali.

Opis

Nazadnje je bil občen v kratke hlače in kratko majico, čez je imel oblečeno karirasto srajco, obute je imel natikače.

Vse, ki bi ga kje opazili ali imajo kakršnokoli informacijo, prosijo, da to čim prej sporočijo na 113, najbližji policijski postaji, ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.