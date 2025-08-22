POGREŠANA OSEBA

Nujno obvestilo! Kam je izginil Filip (36) iz Novega mesta?

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano osebo ali njegov avtomobil videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.
Fotografija: Pogrešani Filip Ilić. FOTO: Pu Nm
Pogrešani Filip Ilić. FOTO: Pu Nm

M. U.
22.08.2025 ob 10:41
22.08.2025 ob 11:05
M. U.
22.08.2025 ob 10:41
22.08.2025 ob 11:05

Čas branja: 1:04 min.

Svojci pogrešajo 26-letnega Filipa Ilića iz Novega mesta. Pogrešani je 21. 8. od doma na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu odšel neznano kam. Uporablja osebni avtomobil BMW 520 temno sive barve, registrskih oznak NM JN-048.

Filip Ilić je vitke postave in visok 183 cm. Ima kratko pristrižene valovite lase svetlo rjave barve.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano osebo ali njegov avtomobil videli ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

