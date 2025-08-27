POGREŠANA OSEBA

Nujno obvestilo! Izginila je 17-letna Lina, nazadnje so jo videli na območju Slivnice pri Mariboru

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.
Fotografija: Pogrešana Lina. FOTO: Policija
Pogrešana Lina. FOTO: Policija

27.08.2025 ob 21:40
Policisti Policijske postaje Rače iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšla Lina Ćosić, stara 17 let,  iz Maribora. Pogrešana je bila nazadnje videna 21. 8. 2025 na območju Slivnice pri Mariboru, kjer je začasno nastanjena v Mladinskem domu.  

Osebni opis

Lina Ćosič je visoka okoli 165 cm, močnejše postave, črnih ravnih las z rjavim narastkom, ki segajo malo čez ramena. Nazadnje je bila oblečena v temno modro majico z dolgimi rokavi, bele kratke hlače z rjavimi vzorci.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

 

 

