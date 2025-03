Nujno obvestilo! Izginila je 13-letna Venesa, okoli 22. ure je iz Lokev odšla neznano kam

Iz PU Novo mesto sporočajo, da so jih svojci obvestili, da od nedelje pogrešajo 13-letno Veneso Kovačič iz Lokev na območju Črnomlja. Pogrešana je okoli 22. ure iz Lokev odšla neznano kam.

Opis pogrešane

Visoka je okoli 160 cm in ima svetle lase daljše barve. Ob odhodu je bila oblečena v bundo rjave barve z belimi črtami in obuta v športne copate bele barve.

Policisti so takoj po obvestilu pričeli izvajati aktivnosti za njeno izsleditev, vendar je do tega trenutka še niso našli. Prosijo vse, ki bi jo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.