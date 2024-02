Nujno obvestilo! Izginil je Robert iz Selc pri Železnikih

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili okoli 10.30 obveščeni o pogrešani osebi. To je Robert Božiček, star 38 let, iz Selc pri Železnikih.

Robert Božiček je visok okoli 185 cm, suhe postave, krajših kostanjevih las, nosi korekcijska očala, na desni roki ima tetovažo zmaja. Nazadnje je bil oblečen v črno trenirko in črno zimsko jakno.

Od doma je odšel s tovornim vozilom Peugeot, tip expert, bele barve, registrskih oznak MB PG-591.

Nazadnje so ga videli 18. 2. 2024 okoli 14. ure na domačem naslovu.

Policisti prosijo, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka na (04) 502 37 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.