Nujna intervencija: moški zanetil požar v stanovanju in se drl, da bo skočil skozi okno

V enem od stanovanj v večstanovanjskem objektu na Cankarjevi ulici v Mariboru je v sredo zvečer zagorelo, požar pa je povzročil večjo premoženjsko škodo. Kot kaže, je ogenj verjetno zanetil moški, ki se je zaklenil v stanovanje. Ob prihodu gasilcev je poskušal skočiti skozi okno, a ga je ustavil policist.

Kot pojasnjujejo na mariborski policijski upravi, so v sredo okoli 20.25 prejeli klic o tem, da je moški ženski odvzel stanovanjske ključe ter se zaklenil v stanovanje. Nekaj minut zatem je v stanovanju zagorelo.

Ob prihodu policistov so gasilci vdrli v stanovanje, saj so menili, da se v njem nahaja oseba, ki zaradi požara potrebuje pomoč. Ob vstopu v stanovanje so po navedbah policijske uprave opazili moškega, ki je stopil do odprtega okna, pričel kričati, se nagibati ven ter nakazovati, da bo skočil skozi okno.

Potegnili so ga od okna

Policist je takrat skupaj z gasilci stopil do njega, ga prijel in potegnil od okna. Zaradi možnosti, da se bo poškodoval, so policisti uporabili prisilna sredstva, v nadaljevanju pa mu je bila nudena tudi medicinska pomoč.

Po doslej znanih informacijah gre za tujega državljana, ki je bival na tem naslovu.

Gasilci so požar pogasili. Po nestrokovni oceni policistov je v požaru nastala škoda v višini 50.000 evrov.

Ogled kraja požara je pokazal, da je zagorelo na več različnih mestih po stanovanju. »Trenutno nadaljujemo zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali na policijski upravi.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je gorelo v stanovanju v četrtem nadstropju večstanovanjskega objekta. Požar je poškodoval stanovanje in opremo.