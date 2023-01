Pomagali poškodovanima, voznik umrl na kraju nesreče

Ob 11.03 sta v Kidričevi ulici v Celju trčili tovorno in osebno vozilo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, pomagali poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnim sredstvom očistili po vozišču razlite motorne tekočine. V nesreči je ena oseba umrla zaradi poškodb, ena oseba pa je bila poškodovana, še poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kaj pravijo na PU Celje?

»Danes nekaj čez 11. uro smo bili obveščeni o prometni nesreči, v kateri je umrl 82-letni voznik osebnega vozila. Zgodila se je v Kidričevi ulici v Celju. 82-letni voznik osebnega vozila je zavijal levo, z neprednostne ceste, v Kidričevo ulico in izsilil prednost pred voznikom tovornega vozila, ki je po Kidričevi pripeljal iz smeri Celja. Voznik tovornega vozila je kljub umikanju trčil v bočni del osebnega vozila. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl,« so nam o prometni tragediji sporočili celjski policisti.

To je letošnja prva žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.