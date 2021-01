NPU s hišnimi preiskavami nad domnevno oškodovanje podjetja

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes izvajajo večje število operativnih aktivnosti, med drugim pet preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območjih novomeške in kranjske policijske uprave. Kot so sporočili, preiskujejo sum zlorabe položaja ali zaupanja na škodo gospodarske družbe.

Oškodovana gospodarska družba z območja PU Novo mesto

Hišne preiskave potekajo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Oškodovana naj bi bila gospodarska družba z območja novomeške policijske uprave, so v sporočilu za javnost pojasnili na policiji. S kaznivim dejanjem naj bi nastalo več kot 530.000 evrov protipravne premoženjske koristi.



Po navedbah Televizije Slovenija so bili preiskovalci tudi v eni od hčerinskih družb krškega komunalnega in gradbenega podjetja Kostak. Predkazenski postopek vodijo za dve fizični osebi, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na dve fizični in dve pravni osebi. Odvzemi prostosti in pridržanja niso predvideni. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.



Za domnevno storjeno kaznivo dejanje je sicer predpisana kazen zapora od enega do osmih let. Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje 37 preiskovalcev NPU, so še pojasnili.



Več o preiskovancih in domnevno oškodovanem podjetju policija ni razkrila.

