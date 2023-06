Nož nakladalke prebil steno puhalnika in zadel moškega

Policisti PP Trebnje so bili 3. junija nekaj pred 19. uro obveščeni o nesreči pri delu v Bruni vasi. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 51-letni moški spravljal seno v puhalnik.

Med senom naj bi bil tudi odlomljen kovinski nož nakladalke, ki je prebil steno puhalnika in zadel moškega. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, sporočajo s PU Novo mesto.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 2. 6. in 5. 6. posredovali v 241 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 753 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 52-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Krškem in Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.