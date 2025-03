Krvavo dogajanje v lokalu na medvoški tržnici pred slabim letom in pol je z včeraj izrečeno obsodilno sodbo dobilo epilog. Ljubljanska okrožna sodnica Maja Povhe je 25-letnega Luko Bohneca zaradi poskusa uboja 47-letnega natakarja v medvoškem lokalu Tržnica Kafé Stanislava M. obsodila na pet let zapora. V nasprotju z obrambo je bila prepričana, da mu je omenjeno kaznivo dejanje še kako dokazano. »Takrat sem bil na smrt prestrašen in sem se ustrašil.« Na lesenem ročaju 23 centimetrov dolgega noža, s katerim je natakarja v dvajsetih sekundah kar osemkrat zabodel, so bile najdene obtoženčeve sl...