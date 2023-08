Novorojenčka zavila v vrečo in ga vrgla v vodnjak

Hrvaški mediji poročajo, da je Ličko-senjska policijska uprava sporočila, da so prijeli žensko, ki je pred dvema tednoma, 4. avgusta, ubila novorojenčka.

»Policisti službe kriminalistične policije Ličko-senjske policijske uprave so zaključili obsežno in zapleteno kriminalistično preiskavo v zvezi z odkritjem trupla novorojenčka na območju Perušića, ki je bilo najdeno 4. avgusta 2023.

Z opravljeno kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je osumljena 20-letna hrvaška državljanka storil kaznivo dejanje hudega umora. Zaradi zaščite in dobrobiti družine več podrobnosti o opravljenih kaznivih dejanjih ne moremo posredovati,« so sporočili s policije.

Portal Slobodna Lika je objavil, da so v vaškem vodnjaku v vasi Prvan Selo pri Perušiću našli truplo novorojenčka. Zavito je bilo v črno vrečo in vrženo v vodnjak, poln vode. Našel ga je pastir, ko je prišel po vodo iz vodnjaka, da bi napojil živino. Novorojenčka so našli v skoraj zapuščeni soseski, zato domnevajo, da so ga tja pripeljali.