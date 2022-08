Novomeško policijo klicali na pomoč po družinskem sporu, ob prihodu našli poškodovani osebi

V noči s srede na četrtek, malo po 1. uri, so novomeški policisti posredovali na Senovem, ob prijavi pa je bilo omenjeno, da kršitelji uporabljajo puško.

Policisti so ob prihodu na kraj našli dve poškodovani osebi. Ena naj bi poškodbe utrpela z nožem, druga pa z izstrelkom iz zračne oziroma air-soft puške.

Trije osumljenci so se sicer s kraja odpeljali, z zbiranjem obvestil pa so ugotovili, da naj bi šlo za družinska nesoglasja. Na stopnišču stanovanjskega bloka so se najprej verbalno sprli, kasneje pa je eden potegnil nož, drugi pa z air-soft repliko ustrelil enega od udeležencev v vrat – oba sta bila lažje poškodovana.

O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Preiskava primera še ni zaključena.