Novomeški policisti ujeli nasilnega roparja, ki je grozil mladoletniku

Novomeški policisti so bili v torek nekaj po 13. uri obveščeni o ropu na območju Šmihela v Novem mestu, kjer naj bi neznanec grozil mladoletnemu oškodovancu, od njega zahteval denar in grožnje podkrepil z nožem.

Oškodovanec je uspel pobegniti in poiskati pomoč, storilec pa je s kraja pobegnil. Policisti so se nemudoma odzvali in pričeli izvajati številne aktivnosti za njegovo izsleditev.

Na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev so identificirali nasilnega roparja, ki je prav tako mladoletnik. V prisotnosti staršev so z njim opravili razgovor, po zaključeni preiskavi pa ga bodo zaradi poskusa ropa ovadili na pristojno tožilstvo.

Žrtev naj bi bilo še več

Policisti so z zbiranjem obvestil še ugotovili, da naj bi osumljenec istega dne na širšem območju izobraževalne ustanove v Šmihelu na podoben način grozil tudi drugim mladoletnim oškodovancem, vendar do tega trenutka prijave še niso prejeli. Policija poziva morebitne žrtve, da se zglasijo na policijski postaji Novo mesto ali pokličejo na 07 33 27 400.