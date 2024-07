Novomeški policisti preprečili najhujše: »Prejeli smo klic na pomoč obupane ženske«

Pred dnevi so novomeški policisti s hitrim in požrtvovalnim ukrepanjem rešili življenje moškemu, ki je poskušal storiti samomor. »V jutranjih urah smo prejeli klic na pomoč obupane ženske, ki nas je obvestila, da ima njen sin že več dni težave in samomorilne misli. Tistega jutra pa ji je povedal, da si bo vzel življenje, in peš odšel od doma,« so zapisali policisti PU Novo mesto.

Na kraj je OKC nemudoma napotil policiste, ki so prišli do podatka, da je moški odšel proti bližnjemu gozdu. Med iskanjem v gozdu so zaslišali kričanje in zvok bližajočega se vlaka.

Policisti so stekli proti progi, kjer je na tirih stal moški in kričal. Ker se na njihove pozive ni odzival, so stekli proti njemu.

»Čeprav se je upiral, so ga zgrabili za roke in vrat ter ga v zadnjem trenutku potegnili s tirov. Potniški vlak je bil takrat oddaljen le še nekaj metrov,« so opisali dogajanje.

Policisti so na kraj dogodka poklicali reševalce in moškega zadržali do njihovega prihoda.

Trije policisti PP Novo mesto so pri posredovanju, ko je bilo ogroženo človeško življenje, tvegali lastno varnost, da so rešili življenje občanu.