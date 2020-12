Novomeški policisti izsledili roparja in pri njem našli celo heroin

Policisti iz Novega mesta so bili 7. 12. obveščeni o incidentu v eni izmed prodajaln v Novem mestu, kjer je storilec poskušal odtujiti artikle. Zalotil ga je delavec varnostne službe, vendar ga je moški odrinil in pobegnil. Policisti so takoj pričeli preiskavo.



Na podlagi ugotovitev so 16. 12. odvzeli prostost 27-letniku iz okolice Novega mesta in ga pridržali. Zasegli so mu tudi zavitek z belo prašnato snovjo, za katero sumijo, da je kokain. Moškega so že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, zdaj pa ga bodo s kazensko ovadbo zaradi roparske tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku.