Novomeščanke kradle v Strunjanu, ob tem poškodovale prodajalko

Policisti so na kraju identificirali tri ženske iz Novega mesta.
Simbolična fotografija.
Simbolična fotografija. FOTO: Manuel-f-o Getty Images/istockphoto

N. P.
09.08.2025 ob 12:28
N. P.
09.08.2025 ob 12:28

V petek ob 14.16 so iz prodajalne v Strunjanu poklicali policijo. Zaposlena je opazila, da so v trgovino vstopile tri ženske, ena pa je začela zlagati artikle v torbo in skušala oditi brez plačila. Ko jo je prodajalka opozorila, je prišlo do prerivanja. Zaposlena je bila lažje poškodovana, osumljenki pa je kljub temu uspelo iztrgati vrečo z ukradenim blagom in zbežati iz prodajalne.

Policisti so na kraju identificirali tri ženske iz Novega mesta (stare 41, 20 in 15 let) in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.

