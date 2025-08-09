Novomeščanke kradle v Strunjanu, ob tem poškodovale prodajalko

V petek ob 14.16 so iz prodajalne v Strunjanu poklicali policijo. Zaposlena je opazila, da so v trgovino vstopile tri ženske, ena pa je začela zlagati artikle v torbo in skušala oditi brez plačila. Ko jo je prodajalka opozorila, je prišlo do prerivanja. Zaposlena je bila lažje poškodovana, osumljenki pa je kljub temu uspelo iztrgati vrečo z ukradenim blagom in zbežati iz prodajalne.

Policisti so na kraju identificirali tri ženske iz Novega mesta (stare 41, 20 in 15 let) in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.