Novomeščanke kradle v Strunjanu, ob tem poškodovale prodajalko
V petek ob 14.16 so iz prodajalne v Strunjanu poklicali policijo. Zaposlena je opazila, da so v trgovino vstopile tri ženske, ena pa je začela zlagati artikle v torbo in skušala oditi brez plačila. Ko jo je prodajalka opozorila, je prišlo do prerivanja. Zaposlena je bila lažje poškodovana, osumljenki pa je kljub temu uspelo iztrgati vrečo z ukradenim blagom in zbežati iz prodajalne.
Policisti so na kraju identificirali tri ženske iz Novega mesta (stare 41, 20 in 15 let) in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.
