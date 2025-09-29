Novo streljanje v romskem naselju: policija našla devet tulcev, storilec na begu

V soboto okoli 20.30 je policija prejela več klicev o streljanju v romskem naselju Poganci. Na teren so takoj napotili več patrulj, ki so ob prihodu tudi same slišale streljanje. Ob vstopu v naselje je bilo mirno, policisti pa so začeli zbirati obvestila in pregledovati območje.

Pri pregledu so na tleh našli devet tulcev nabojev neznanega kalibra. Opravili so ogled kraja in evidentirali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi odkrili storilca.

Po končani preiskavi bodo podali kazensko ovadbo po 314. členu Kazenskega zakonika, za kar je zagrožena kazen zapora do pet let.

Streljanje tudi prejšnji teden

Kot poroča PU Novo mesto, so bili policisti že prejšnji ponedeljek zvečer obveščeni o streljanju v romskem naselju Brezje. Malo po 18. uri so tudi sami zaznali strele, nato pa zalotili 38-letnika z lovsko puško v rokah. Puško so mu zasegli, ker zanjo ni imel dovoljenja, mu odvzeli prostost in odredili pridržanje. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Puška zasežena tudi vinjenemu vozniku

Dan pozneje so novomeški policisti med prometno kontrolo v naselju Daljni Vrh zasegli še eno lovsko puško. Voznik neregistriranega vozila je pred policisti sprva pobegnil, nato pa izgubil nadzor nad vozilom in trčil v zidan objekt.

Pri pregledu so ugotovili, da je 22-letni voznik vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,56 mg/l). V vozilu so našli puško in šest nabojev, orožje so mu zasegli, uvedli prekrškovni postopek po zakonu o orožju, zasegli avtomobil in mu izdali plačilni nalog za kršitve cestnoprometnih predpisov.