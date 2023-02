Novo o umorih v Tekačevem: na kraju zločina odvrgli cigaretne ogorke

Na nadaljevanju vnovičnega sojenja Kristijanu Kameniku za štirikratni umor v Tekačevem leta 1997 danes niso zaslišali nobene priče, je pa sodni senat pod vodstvom sodnice Alenke Jazbinšek Žgank odločil o nekaterih dokaznih predlogih. Ugodili so tudi predlogu tožilca Gorazda Kacijančiča po ponovni analizi nekaterih materialnih dokazov.

Kacijančič je predlagal, da bi zaradi velikega napredka sodne medicine v zadnjih 25 letih skušali ugotoviti, če je mogoče z najsodobnejšimi metodami in tehnikami ugotoviti kakšna dodatna dejstva, zato je predlagal vnovično analizo bioloških sledi na nekaterih dokazih, ki so jih pregledali le v času preiskave pred dvema desetletjema in pol.

Sodni senat se je z njegovim predlogom strinjal, za ponovno analizo cigaretnih ogorkov, papirnatih nalepk, tulcev nabojev in kovinskih lisic pa bo sodišče na predlog Kamenikove zagovornice Maksimiljane Kincl Mlakar pooblastilo Inštitut za sodno medicino. Tožilstvo je namreč predlagalo, da bi to še enkrat storil Nacionalni forenzični laboratorij, čemur pa je obramba nasprotovala.

Kamenik odklanja pogovor s psihologom

Sodni senat pa je zavrnil predlog tožilca, ki je vztrajal pri imenovanju izvedenca psihološke stroke, da bi ta preučil osebnostno strukturo obtoženega. Obramba je temu nasprotovala, saj po besedah zagovornice psiholog ne bi mogel odgovoriti na nobeno od ključnih vprašanj, ki so povezana s tem kazenskim postopkom. Ker tudi Kamenik odklanja pogovor s psihologom, sodišču ni ostalo drugega, da tak predlog tožilstva zavrne, saj da obtoženega v pregled ni mogoče prisiliti.

Sodnica Jazbinšek Žgank je udeležence v postopku še obvestila, da se je ena od prič opravičila zaradi resnega zdravstvenega stanja, ki ji onemogoča prihod na sodišče, za kar je predložila tudi ustrezno zdravniško potrdilo. Obramba se je strinjala, da priče ne vabijo več, a je tožilec predlagal imenovanje izvedenca, ki bi preveril, kakšno je njeno dejansko stanje. Sodni senat se je odločil o tem najprej povprašati osebno zdravnico priče, nato pa se bodo odločili, ali je treba še angažirati izvedenca.

Nadaljevanje predvidoma že marca

Naslednji narok je predviden za 15. marec, a je ta odvisen tudi od tega, če bodo uspeli od sodne medicine že pridobiti potrebne analize. Dodatno je sodnica naroka razpisala še za 19. april in 10. maj.

Kameniku, ki tudi na tretjem sojenju zavrača krivdo za očitano kaznivo dejanje, so prvič sodili leta 1997, ker naj bi marca 1997 v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca, njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo.

Decembra leta 1999 je bil za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen. Sodba je bila razveljavljena. Na ponovljenem sojenju je bil oproščen. Leta 2007 bi se moralo začeti še tretje sojenje, kar pa se ni zgodilo, saj je vmes zaradi preprodaje mamil pristal v zaporu v tujini.

Lani padla nova kazenska ovadba

Policija je sicer novembra lani vložila novo kazensko ovadbo za štiri kazniva dejanja umora v Tekačevem leta 1997. Poleg Kamenika je zdaj hrvaški državljan osumljen, da je v hudodelski združbi povzročil smrt štirih ljudi. Ovadbo so vložili na celjsko tožilstvo, ki je usmerjalo predkazenski postopek.

Po poročanju medijev naj bi šlo za 56-letnega hrvaškega državljana Mladena Fabijanića, ki naj bi ga izdale biološke sledi na kraju zločina.